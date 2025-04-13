Англія

Коментар нідерландського спеціаліста.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився коментарем щодо можливого чемпіонського титулу в найближчому турі. Якщо мерсисайдці переможуть у наступному турі Лестер, а Арсенал поступиться Іпсвічу, то команда Слота достроково стане чемпіоном Англії.

"Мені все одно, коли Ліверпуль стане чемпіоном. Ми знаємо, що нам потрібно виграти ще дві гри, і це єдине, на чому ми маємо зосередитися", — сказав Слот.

За підсумками 32 зіграних турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 76 очок. Відрив від другого місця, яке займає Арсенал, становить 13 балів.

Раніше повідомлялося, що Салах встановив рекорд АПЛ.