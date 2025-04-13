Англія

На рахунку єгиптянина 45 результативних дії в нинішньому розіграші.

Мохамед Салах встановив рекорд АПЛ, повідомляє Opta.

Форвард Ліверпуля відзначився асистом у матчі з Вест Гемом. Тепер на рахунку 32-річного єгиптянина 45 результативних дії в нинішньому розіграші АПЛ (27 голів і 18 асистів).

Салах побив рекорд Прем'єр-ліги за формату з 38 турами, який належав Тьєррі Анрі з Арсеналу (2002/03) і Ерлінгу Голанду з Манчестер Сіті (2022/23).

Раніше повідомлялося, що Салах відмовився від 500 мільйонів євро заради нового контракту з Ліверпулем.