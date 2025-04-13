На рахунку єгиптянина 45 результативних дії в нинішньому розіграші.
Мохамед Салах, Getty Images
13 квітня 2025, 18:59
Мохамед Салах встановив рекорд АПЛ, повідомляє Opta.
Форвард Ліверпуля відзначився асистом у матчі з Вест Гемом. Тепер на рахунку 32-річного єгиптянина 45 результативних дії в нинішньому розіграші АПЛ (27 голів і 18 асистів).
Салах побив рекорд Прем'єр-ліги за формату з 38 турами, який належав Тьєррі Анрі з Арсеналу (2002/03) і Ерлінгу Голанду з Манчестер Сіті (2022/23).
Раніше повідомлялося, що Салах відмовився від 500 мільйонів євро заради нового контракту з Ліверпулем.