Гравець може перебратися до четвертого в своїй кар'єрі топ-чемпіонату.
Кінгслі Коман, Getty Images
14 квітня 2025, 15:53
Між Арсеналом і представниками лівого вінгера Баварії Кінгслі Комана існує контакт, передає Флоріан Плеттенберг.
За даними журналіста, у лондонському клубі усвідомлюють, що Саудівська Аравія є для 28-річного француза дуже привабливим варіантом. Тим не менш, "каноніри" висловили свою зацікавленість у переході гравця й ситуація наразі позитивна, із відкритим діалогом між усіма сторонами.
Очікується, що Коман залишить мюнхенський колектив наступного літа. Гранд Бундесліги планує знайти Кінгслі заміну.
Контракт француза з Баварією розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 мільйонів євро.
На рахунку Комана шість голів і чотири асисти в 35-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.