Англія

Гравець може перебратися до четвертого в своїй кар'єрі топ-чемпіонату.

Між Арсеналом і представниками лівого вінгера Баварії Кінгслі Комана існує контакт, передає Флоріан Плеттенберг.

За даними журналіста, у лондонському клубі усвідомлюють, що Саудівська Аравія є для 28-річного француза дуже привабливим варіантом. Тим не менш, "каноніри" висловили свою зацікавленість у переході гравця й ситуація наразі позитивна, із відкритим діалогом між усіма сторонами.

Очікується, що Коман залишить мюнхенський колектив наступного літа. Гранд Бундесліги планує знайти Кінгслі заміну.

Контракт француза з Баварією розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 35 мільйонів євро.

На рахунку Комана шість голів і чотири асисти в 35-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.