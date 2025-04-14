Англія

Інтерес до камерунського голкіпера зберігається ще з літа 2023 року.

Клуби Саудівської Про Ліги продовжують виявляти зацікавленість у трансфері воротаря Андре Онани, хоча сам камерунець наразі прагне залишитись у Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ще влітку 2023 року саудівські гранди намагались підписати 29-річного голкіпера, але тоді він був зосереджений виключно на переході до табору "червоних дияволів".

За інформацією джерела, інтерес із Близького Сходу залишається активним і перед літнім трансферним вікном 2024 року

Сам Онана сподівається повернутись до стартового складу МЮ вже в матчі-відповіді проти Ліона, перш ніж розглядати будь-які варіанти щодо свого майбутнього.