Англія

Англійський клуб уже зробив перший крок до можливого трансферу Юліана Вайгля.

Лідс Юнайтед уважно стежить за півзахисником Боруссії Менхенгладбах Юліаном Вайглем. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 29-річний німець є одним із найбільш оплачуваних гравців клубу, отримуючи 3-3,5 млн євро на рік без урахування бонусів.

Головний тренер Лідса Даніель Фарке має хороші стосунки з Вайглем ще з попередніх спільних проєктів, і клуб уже вийшов на контакт із гравцем, аби дізнатися про його готовність переїхати до Англії.

Наразі Вайгль пов’язаний контрактом з Боруссією М до 2028 року, однак, за інформацією джерела, він готовий розглядати лише варіант із Прем’єр-лігою. Переговорів між клубами поки що не було.

У поточному сезоні Юліан Вайгль провів за Боруссію М 30 матчів, в яких він два асисти та заробив вісім попереджень.