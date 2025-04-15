Англійський клуб уже зробив перший крок до можливого трансферу Юліана Вайгля.
Юліан Вайгль, getty images
15 квітня 2025, 19:25
Лідс Юнайтед уважно стежить за півзахисником Боруссії Менхенгладбах Юліаном Вайглем. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 29-річний німець є одним із найбільш оплачуваних гравців клубу, отримуючи 3-3,5 млн євро на рік без урахування бонусів.
Головний тренер Лідса Даніель Фарке має хороші стосунки з Вайглем ще з попередніх спільних проєктів, і клуб уже вийшов на контакт із гравцем, аби дізнатися про його готовність переїхати до Англії.
Наразі Вайгль пов’язаний контрактом з Боруссією М до 2028 року, однак, за інформацією джерела, він готовий розглядати лише варіант із Прем’єр-лігою. Переговорів між клубами поки що не було.
У поточному сезоні Юліан Вайгль провів за Боруссію М 30 матчів, в яких він два асисти та заробив вісім попереджень.