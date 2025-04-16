Англія

Американський клуб планує підписати зірку Ман Сіті на правах вільного агента.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне отримав офіційну пропозицію від Чикаго Файр, який виступає в МЛС.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, американці презентували 33-річному гравцеві конкретний проєкт і налаштовані дуже серйозно на шляху до його підписання.

Контракт бельгійця з Сіті наближається до завершення, і, як стало відомо раніше, Кевін офіційно залишить клуб АПЛ, за який він виступає з літа 2015 року.

Найближчими тижнями Де Брюйне розгляне всі варіанти продовження кар'єри. Переїзд до США є цілком реальним сценарієм для зіркового плеймейкера.