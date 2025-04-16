Англія

Нападник МЮ отримав травму у матчі з Ньюкаслом.

Форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе більше не зіграє у цьому сезоні.

Про це повідомив головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Гравець отримав пошкодження у другому таймі поєдинку з Ньюкаслом.

"Джошуа вибув до кінця сезону. Він більше не зіграє цього сезону. Тепер маємо готувати його до наступного.

Це дуже прикро, особливо на цьому етапі. Думаю, він значно прогресував у всіх аспектах гри, тож для будь-якого футболіста важко зупинятися в такий момент. Але це футбол, і тепер він має бути готовим до відновлення", — цитує слова Рубена Аморіма офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Джошуа Зіркзе провів за МЮ 48 матчів, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.