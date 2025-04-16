Англія

Французький голкіпер може змінити клуб влітку 2025 року — на нього також претендує Челсі.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант підписання воротаря Мілана Майка Меньяна як альтернативу Андре Онана, якщо той залишить клуб влітку. Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, до французького голкіпера "россонері" також проявляє інтерес лондонський Челсі.

Контракт Меньяна діє до 2026 року, однак Мілан може бути готовий до продажу свого основного воротаря влітку 2025-го.

29-річний Меньян цього сезону провів 45 матчів, у 12 з яких залишив ворота у недоторканності. До Мілана він приєднався з Лілля у 2021 році за 16,4 мільйона євро.