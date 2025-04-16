Команда Олівера Гласнера не з'явилася на полі Сент-Джеймс Парк.
Ньюкасл - Крістал Пелес, Getty Images
16 квітня 2025, 23:30
Ньюкасл Юнайтед упевнено переграв Крістал Пелес у матчі 29 туру англійської Прем’єр-ліги, який було перенесено раніше через гру "сорок" у фіналі Кубка англійської ліги.
Команда Едді Гау відвантажила супернику п’ять голів без відповіді та практично не залишила шансів лондонцям.
Уже до перерви господарі забили чотири м’ячі: відзначилися Мерфі, Барнс, Шер і Геї, який зрізав м’яч у власні ворота. У другому таймі гол Ісака лише довершив розгром.
Ньюкасл Юнайтед — Крістал Пелес 5:0
Голи: Мерфі, 14, Геї (аг), 38, Барнс, 45+2, Шер, 45+8, Ісак, 58
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 79), Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 72), Тоналі, Жоелінтон (Гордон, 62) — Мерфі (Віллок, 62), Ісак (Вілсон, 72), Барнс
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Лерма (Девенні, 85), Г'юз (Вортон, 57), Мітчелл — Сарр (Джой Куаку Ессе, 76), Езе (Камада, 57) — Матета (Нкетіа, 57)
Попередження: Берн, Гімараес — Г'юз, Лерма, Муньйос