Англія

Команда Олівера Гласнера не з'явилася на полі Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл Юнайтед упевнено переграв Крістал Пелес у матчі 29 туру англійської Прем’єр-ліги, який було перенесено раніше через гру "сорок" у фіналі Кубка англійської ліги.

Команда Едді Гау відвантажила супернику п’ять голів без відповіді та практично не залишила шансів лондонцям.

Уже до перерви господарі забили чотири м’ячі: відзначилися Мерфі, Барнс, Шер і Геї, який зрізав м’яч у власні ворота. У другому таймі гол Ісака лише довершив розгром.

Ньюкасл Юнайтед — Крістал Пелес 5:0

Голи: Мерфі, 14, Геї (аг), 38, Барнс, 45+2, Шер, 45+8, Ісак, 58

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 79), Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 72), Тоналі, Жоелінтон (Гордон, 62) — Мерфі (Віллок, 62), Ісак (Вілсон, 72), Барнс

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Лерма (Девенні, 85), Г'юз (Вортон, 57), Мітчелл — Сарр (Джой Куаку Ессе, 76), Езе (Камада, 57) — Матета (Нкетіа, 57)

Попередження: Берн, Гімараес — Г'юз, Лерма, Муньйос