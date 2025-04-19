Англія

Уругваєць так і не зміг закріпитися на Енфілд Роуд.

Нападник англійського Ліверпуля Дарвін Нуньєс влітку перейде до іншої команди. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у літнє трансферне вікно керівництво "червоних" розглядатиме всі пропозиції щодо 25-річного уругвайця. Сам футболіст також хоче залишити Ліверпуль та спробувати реанімувати свою кар'єру в новій команді.

Зазначається, що взимку англійський клуб відхилив пропозицію по Нуньєсу від саудівського Ан-Насра.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Дарвін Нуньєс відіграв за Ліверпуль 42 матчі, забив сім голів та віддав сім результативних передач.