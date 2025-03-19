Іспанія

"Матрацники" готуються до можливого від'їзду Антуана Грізманна до МЛС.

Атлетіко Мадрид розглядає можливість підписання нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса, до якого також зберігає інтерес Ан-Наср із Саудівської Аравії. Про це повідомляє GiveMeSport.

25-річний уругваєць може покинути команду після завершення сезону, оскільки новий головний тренер "червоних" Арне Слот хоче придбати нового форварда на тлі жахливої результативності Дарвіна в цій кампанії (7 голів у 40 матчах).

За інформацією джерела, у Атлетіко Мадрид реалістично оцінюють шанси Антуана Грізманна вирушити влітку до США на тлі продуктивних переговорів із ФК Лос-Анджелес, тому вже зараз розглядають потенційні підписання на заміну французу.

Зазначається, що "матрацники" обмірковують оренду Дарвіна Нуньєса з обов’язковим викупом за суму близько 35-40 мільйонів євро, хоча поки що контактів із Ліверпулем наразі не було не було. Взимку Ан-Наср пропонував удвічі більше, але ні форвард, ні мерсісайдці не захотіли здійснювати трансфер посеред сезону.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс перейшов до Ліверпуля влітку 2022 року з лісабонської Бенфіки за 85 мільйонів євро, проте реалізуватися у повній мірі на Енфілді він не зміг: 40 голів і 24 асисти у 136 проведених матчах за "червоних" у всіх турнірах.