У рамках 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги на Портман Роуд зійдуться клуби з діаметрально протилежними завданнями на фініші сезону: Іпсвіч Таун прийматиме лондонський Арсенал у матчі, який може остаточно визначити долі обох команд.

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 16:00. ПОРТМАН РОУД, ІПСВІЧ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Іпсвіч балансує на краю прірви: поразка в неділю, у поєднанні з вдалими результатами конкурентів, відправить команду Кірана Маккенни назад у Чемпіоншип. "Трактористи" вже втратили рекордні 27 очок, ведучи в рахунку, а серія з шести домашніх поразок поспіль лише додає тривоги місцевим фанатам напередодні сьогоднішнього поєдинку. Минулого туру команда примудрилася втратити перевагу 2:0 на полі Челсі, а завершилося все автоголом Туанзебе й результативним ударом Санчо.

Ситуацію ускладнюють кадрові проблеми: Філоджин, Калвін Філліпс, Гатчінсон і ще кілька ключових гравців пропускають матч через травми. Проте головна надія господарів – молодий і талановитий Ліам Делап – має повернутись у стартовий склад попри нещодавнє пошкодження ребра. Востаннє Іпсвіч чинив гідний спротив Арсеналу у грудні, але знову не зміг вирвати бодай один пункт – 0:1. До речі, жоден інший клуб в АПЛ не грав частіше з "канонірами" і не мав такого суцільного нуля в графі перемог.

Арсенал, натомість, приїде на схід Англії з піднесеним настроєм після гучної перемоги на Бернабеу. Ремонтада — те, ремонтада — це... Ніякої ремонтади! Історичний вихід до півфіналу Ліги чемпіонів став для команди Мікеля Артети справжнім натхненням, але в чемпіонаті ситуація критична: у випадку невдачі та перемоги Ліверпуля лондонці остаточно втратять усі шанси на титул. При цьому у спину "канонірів" дихають Ньюкасл і Ноттінгем Форест, тож розслаблятися гравці Арсеналу не мають права.

Попри можливу ротацію перед матчем із Крістал Пелес, гравці ротації, як-от Троссар чи молодий Нванері, мають вдосталь класу, щоб скористатися слабкими місцями суперника. До того ж, Арсенал виграв 10 останніх матчів Прем’єр-ліги проти команд із зони вильоту, і загалом "каноніри" ідуть без поразок в усіх турнірах вже 10 поєдинків.