Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 20 квітня та розпочнеться о 16:00.
ІПСВІЧ — АРСЕНАЛ, getty images
20 квітня 2025, 08:00
У рамках 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги на Портман Роуд зійдуться клуби з діаметрально протилежними завданнями на фініші сезону: Іпсвіч Таун прийматиме лондонський Арсенал у матчі, який може остаточно визначити долі обох команд.
НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 16:00. ПОРТМАН РОУД, ІПСВІЧ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Іпсвіч балансує на краю прірви: поразка в неділю, у поєднанні з вдалими результатами конкурентів, відправить команду Кірана Маккенни назад у Чемпіоншип. "Трактористи" вже втратили рекордні 27 очок, ведучи в рахунку, а серія з шести домашніх поразок поспіль лише додає тривоги місцевим фанатам напередодні сьогоднішнього поєдинку. Минулого туру команда примудрилася втратити перевагу 2:0 на полі Челсі, а завершилося все автоголом Туанзебе й результативним ударом Санчо.
Ситуацію ускладнюють кадрові проблеми: Філоджин, Калвін Філліпс, Гатчінсон і ще кілька ключових гравців пропускають матч через травми. Проте головна надія господарів – молодий і талановитий Ліам Делап – має повернутись у стартовий склад попри нещодавнє пошкодження ребра. Востаннє Іпсвіч чинив гідний спротив Арсеналу у грудні, але знову не зміг вирвати бодай один пункт – 0:1. До речі, жоден інший клуб в АПЛ не грав частіше з "канонірами" і не мав такого суцільного нуля в графі перемог.
Арсенал, натомість, приїде на схід Англії з піднесеним настроєм після гучної перемоги на Бернабеу. Ремонтада — те, ремонтада — це... Ніякої ремонтади! Історичний вихід до півфіналу Ліги чемпіонів став для команди Мікеля Артети справжнім натхненням, але в чемпіонаті ситуація критична: у випадку невдачі та перемоги Ліверпуля лондонці остаточно втратять усі шанси на титул. При цьому у спину "канонірів" дихають Ньюкасл і Ноттінгем Форест, тож розслаблятися гравці Арсеналу не мають права.
Попри можливу ротацію перед матчем із Крістал Пелес, гравці ротації, як-от Троссар чи молодий Нванері, мають вдосталь класу, щоб скористатися слабкими місцями суперника. До того ж, Арсенал виграв 10 останніх матчів Прем’єр-ліги проти команд із зони вильоту, і загалом "каноніри" ідуть без поразок в усіх турнірах вже 10 поєдинків.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1,43, тоді як потенційний успіх Іпсвіча оцінюється показником 7,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ІПСВІЧ ТАУН : Палмер — Туанзебе, О’Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте — Бен Джонсон, Енсісо, КларкДелап
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Тірні — Едегор, Зінченко, Райс — Нванері, Меріно, Троссар
Не зіграють: Бернс, Мурич, Огбене, Філліпс, Філоджин, Шмодікс — Калафіорі, Габріел, Жезус, Гаверц, Жоржиньо, Томіясу
Під питанням: ... — ...
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прогноз 1:2