Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 20 квітня та розпочнеться о 16:00.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРГЕМПТОН, getty images
20 квітня 2025, 08:20
У рамках 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд Вулвергемптон.
НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТС ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
"Червоні дияволи" все ще знаходяться під враженням від неймовірної драми в матчі-відповіді Ліги Європи проти Ліона. Поступаючись по ходу гри, Ман Юнайтед зумів вирвати перемогу в екстратаймі, забивши три голи та оформивши собі місце в півфіналі другого за престижем єврокубку. Тепер на них чекає Атлетік Більбао, але чи вдасться команді Рубена Аморіма зберегти цей імпульс у Прем’єр-лізі? Турнірних задач у чемпіонаті в манкуніанців вже фактично немає, а єдине що залишається — відстоювати свою честь.
Попри єврокубковий героїзм, внутрішні справи клубу залишаються далекими від ідеалу. Травми, нестабільна форма та брак турнірної мотивації в АПЛ створюють ризик чергового зриву. Особливо небезпечною виглядає зустріч із суперником, що набрав шаленого ходу, – і це зовсім не перебільшення.
Вулвергемптон – один із найкращих колективів останніх тижнів. Чотири поспіль перемоги в АПЛ, друга позиція в таблиці за формою в останніх іграх плюс можливість зробити переможний дубль проти Юнайтед цього сезону. Якщо Іпсвіч не переможе Арсенал, три очки в Манчестері автоматично гарантують "вовкам" місце в еліті на наступний рік. Причому більш ніж заслужене місце.
Повернення Куньї після дискваліфікації вже дало результат – бразилець забив у грі проти Тоттенгема, вийшовши з лави. У поєдинку на Олд Траффорд він, імовірно, з'явиться зі старту — можливо, навіть зіграє проти свого майбутнього клубу, якщо вірити чуткам у ЗМІ... Хоча кадрові втрати в Вулвергемптона значні, бойовий дух команди Вітора Перейри наразі на висоті.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2,51, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 2,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, Магвайр, Лінделеф — Далот, Еріксен, Мейну, Доргу — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Са — Буено, Агбаду, Тоті — Семеду, Ж. Гомес, Андре, Аїт-Нурі — Мунетсі, Кунья — Странд Ларсен.
Не зіграють: Кольєр, де Лігт, Амад, Еванс, Гевен, Лісандро, Зіркзе — Чівоме, Гонсалес, Джонстон, Калайджич, Москера
Під питанням: ... — Догерті, Хван
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