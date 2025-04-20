У рамках 33-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд Вулвергемптон.

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТС ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Червоні дияволи" все ще знаходяться під враженням від неймовірної драми в матчі-відповіді Ліги Європи проти Ліона. Поступаючись по ходу гри, Ман Юнайтед зумів вирвати перемогу в екстратаймі, забивши три голи та оформивши собі місце в півфіналі другого за престижем єврокубку. Тепер на них чекає Атлетік Більбао, але чи вдасться команді Рубена Аморіма зберегти цей імпульс у Прем’єр-лізі? Турнірних задач у чемпіонаті в манкуніанців вже фактично немає, а єдине що залишається — відстоювати свою честь.

Попри єврокубковий героїзм, внутрішні справи клубу залишаються далекими від ідеалу. Травми, нестабільна форма та брак турнірної мотивації в АПЛ створюють ризик чергового зриву. Особливо небезпечною виглядає зустріч із суперником, що набрав шаленого ходу, – і це зовсім не перебільшення.

Вулвергемптон – один із найкращих колективів останніх тижнів. Чотири поспіль перемоги в АПЛ, друга позиція в таблиці за формою в останніх іграх плюс можливість зробити переможний дубль проти Юнайтед цього сезону. Якщо Іпсвіч не переможе Арсенал, три очки в Манчестері автоматично гарантують "вовкам" місце в еліті на наступний рік. Причому більш ніж заслужене місце.

Повернення Куньї після дискваліфікації вже дало результат – бразилець забив у грі проти Тоттенгема, вийшовши з лави. У поєдинку на Олд Траффорд він, імовірно, з'явиться зі старту — можливо, навіть зіграє проти свого майбутнього клубу, якщо вірити чуткам у ЗМІ... Хоча кадрові втрати в Вулвергемптона значні, бойовий дух команди Вітора Перейри наразі на висоті.