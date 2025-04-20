Англія

Впевнена виїзна звитяга підопічних Мікеля Артети.

Іпсвіч Таун у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав на стадіоні Портмен Роуд Арсенал.

Господарі поля залишилися в меншості вже в першому таймі, раніше дозволивши Леандро Троссару й Габріелу Мартінеллі уразити ворота Алекса Палмера. У другій половині поєдинку Леандро Троссар відзначився вдруге, оформивши дубль, а Ітан Нванері, якому асистував Олександр Зінченко, встановив на табло підсумковий рахунок.

Арсенал із 66-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Іпсвіч Таун із 21-м заліковим балом перебуває на 18-й сходинці.

Іпсвіч — Арсенал 0:4

Голи: Троссар, 14, 69, Мартінеллі, 29, Нванері, 88

Іпсвіч: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Чаплін, 90), Каюсте (Луонго, 81) — Джонсон, Енсісо (Тейлор, 46), Кларк (Берджесс, 35) — Гірст (Делап, 82)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Зінченко — Едегор, Райс (Тірні, 73), Меріно (Льюїс-Скеллі, 57) — Сака (Нванері, 57), Троссар (Батлер-Оєдеджі, 83), Мартінеллі (Стерлінг, 73)

Вилучення: Девіс, 32