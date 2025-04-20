Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Енфілді.

Атакувальний півзахисник Брентфорда Брайан Мбемо може продовжити кар'єру в іншому англійському клубі.

Згідно з відомостями джерела, у підписанні футболіста зацікавлений Ліверпуль. Трансферна вартість 25-річного вінгера оцінюється в 50 мільйонів євро. Термін чинного трудового договору гравця з Брентфордом закінчується наприкінці червня 2026 року.

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Брайан провів 33 поєдинки, в яких відзначився 18 забитими м'ячами (п'ять — з пенальті) і шістьма гольовими передачами. Він виступає за "бджіл" із 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд зацікавлений у послугах Еріксена.