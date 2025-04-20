Англія

Команді Слота потрібна перемога в наступному турі для дострокового чемпіонства.

У рамках 33-го туру АПЛ Лестер приймав Ліверпуль. Гості зуміли здобути перемогу завдяки голу Трента на 76-й хвилині гри.

Таким чином, Ліверпуль зробив крок до чемпіонського титулу: для цього в наступному турі потрібно обіграти Тоттенгем.

Також "червоні" можуть стати достроково чемпіонами, якщо 23 квітня Арсенал програє Крістал Пелес.

Лестер — Ліверпуль 0:1

Гол: Александер-Арнольд, 76

Лестер: Германсен — Перейра (Джастін, 83), Фас, Коуді, Томас — Ндіді (Скіпп, 83), Сумаре — Декордова-Рід, Ель-Ханнус, Мавідіді — Варді (Дака, 62)

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 71), Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Елліотт, 71), Діас — Гакпо (Жота, 60)

Попередження: Ндіді — Александер-Арнольд, Бредлі.