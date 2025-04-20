Англія

Йдеться про Педрі.

Півзахисник Барселони Педрі залишається на радарах Манчестер Сіті. Про інтерес "містян" до іспанця вже повідомлялося раніше, але до конкретики справа не доходила.

У Манчестер Сіті не відмовилися від ідеї придбання Педрі: джерело стверджує, що англійський гранд може запропонувати за хавбека близько 200 млн євро. Трансфер стане найдорожчим в історії Прем'єр-ліги, якщо відбудеться. Портал Transfermarkt оцінює вартість Педрі в 120 млн євро.

Чинний трудовий договір 22-річного футболіста з "синьо-гранатовими" розрахований до середини 2030 року.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні впевнені, що Левандовські пропустить менше трьох тижнів.