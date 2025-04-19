Іспанія

Поляк отримав травму в матчі проти Сельти.

Нападник Барселони Роберт Левандовські отримав травму в суботньому матчі Ла Ліги проти Сельти.

36-річний футболіст був замінений на 78-й хвилині через пошкодження — замість нього вийшов Гаві. У час, що залишився, "синьо-гранатовим" вдалося забити ще один м'яч і вирвати вольову перемогу (4:3).

Згідно з попереднім прогнозом, форвард пропустить близько трьох тижнів, проте в Барселоні вважають інакше. У клубі впевнені, що на відновлення у гравця піде менше часу.

При цьому каталонці розуміють, що його участь у першому півфіналі Ліги чемпіонів з Інтером (30 квітня) навряд чи можлива, не кажучи вже про фінал Кубка Іспанії з мадридським Реалом (26 квітня).