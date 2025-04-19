Поляк отримав травму в матчі проти Сельти.
Роберт Левандовські, Getty Images
19 квітня 2025, 22:55
Нападник Барселони Роберт Левандовські отримав травму в суботньому матчі Ла Ліги проти Сельти.
36-річний футболіст був замінений на 78-й хвилині через пошкодження — замість нього вийшов Гаві. У час, що залишився, "синьо-гранатовим" вдалося забити ще один м'яч і вирвати вольову перемогу (4:3).
Згідно з попереднім прогнозом, форвард пропустить близько трьох тижнів, проте в Барселоні вважають інакше. У клубі впевнені, що на відновлення у гравця піде менше часу.
При цьому каталонці розуміють, що його участь у першому півфіналі Ліги чемпіонів з Інтером (30 квітня) навряд чи можлива, не кажучи вже про фінал Кубка Іспанії з мадридським Реалом (26 квітня).