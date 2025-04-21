У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем прийматиме Ноттінгем Форест. Матч відбудеться 21 квітня на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні та обіцяє бути принциповим — поточний керманич "лісників" Нуну Ешпіріту Санту раніше вже тренував "шпор", проте був звільнений після перших же проблем, незважаючи на успішний старт.

ПОНЕДІЛОК, 21 КВІТНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Наставник "шпор" Анже Постекоглу здобув важливу перемогу в Лізі Європи, яка стала ковтком свіжого повітря для клубу в непростому сезоні. Виграш над Айнтрахтом у чвертьфіналі зміцнив позиції австралійця на чолі лондонців, але в АПЛ ситуація залишається тривожною: 17 поразок — найгірший показник за два десятиліття.

Навіть попри європейські успіхи, у чемпіонаті Тоттенгем демонструє нестабільність — чотири програші в останніх шести матчах і падіння до нижньої частини таблиці АПЛ. Але домашній стадіон залишається фортецею: вже чотири поєдинки поспіль тут "шпори" не поступаються. І, можливо, саме цей факт надасть команді енергії для реваншу за поразку в першому колі.

Для Нуну Ешпіруту Санту, який очолює Ноттінгем Форест, цей матч має особливе значення — він повертається на арену, де колись недовго працював. Тепер він веде "червоних" до боротьби за місце в Лізі чемпіонів, чого ніхто не очікував на старті сезону.

Втім, останні тижні стали холодним душем для "лісників": поразки від Астон Вілли та Евертона змусили втратити позиції в топ-4. А проблеми в обороні на виїзді, чого не було раніше, лише поглиблюють кризу — в останніх п’яти гостьових матчах чемпіонату Форест пропускав щонайменше двічі.