Англія

Український півзахисник Шахтаря став головною ціллю для кількох європейських клубів напередодні літнього трансферного вікна.

Англійський Брентфорд планує посилити склад у міжсезоння та розглядає Георгія Судакова як одного з головних кандидатів. Проте конкуренція за гравця буде серйозною — за інформацією GiveMeSport, італійський Наполі вже вступив у прямі перемовини з Шахтарем щодо трансферу 22-річного плеймейкера.

Керівництво Наполі продовжує перемовини попри те, що їхню останню офіційну пропозицію річної давнини було відхилено. Проблемою залишається ціна — донецький клуб оцінює гравця приблизно у 52 мільйони фунтів, тоді як неаполітанці готові запропонувати близько 35 мільйонів. Водночас, у клубу з Італії є ресурси після продажу Хвічі Кварацхелії в ПСЖ за 59 мільйонів.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вже підтверджував факт перемовин з однією з неназваних команд та зазначав, що клуб не хвилюється щодо майбутнього Судакова: "Це лише питання часу. Він може перейти або до Італії, або до Англії. Якщо не сьогодні — то завтра".

На тлі активності Наполі, Брентфорд, за який вже виступає український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк, продовжує стежити за ситуацією навколо майбутнього Георгія Судакова та розглядає можливість вступити у прямі переговори.

У поточному сезоні молодий український плеймейкер провів за Шахтар 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.