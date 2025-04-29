Англія

Пропонуємо вашій увазі історію, що сколихнула п'ятий дивізіон.

Минулого понеділка здавалося, що для Дагенема не існує стелі. Клуб з Національної ліги оголосив про співпрацю з двома єгиптянами, які нібито прийшли з “мрією”. На терміновій зустрічі з уболівальниками керівництво навіть натякнуло на можливість повторити шлях Рексема — з підйомом до Прем’єр-ліги протягом десяти років.

Мільйонник-блогер та актор Марван Серрі став співвласником клубу, а разом з ним прийшла і нова директорка з розвитку — Сальма Машхур. Їхня місія — перетворити Дагенем на улюблений клуб для вболівальників з Близького Сходу. “Ми дуже раді співпрацювати з Марваном і Сальмою”, — говорив тоді з екранів Sky Sports голова клубу Деніел Голл.

Але ейфорія тривала недовго. Замість прориву — дипломатичний скандал із політичним присмаком. Події розгорнулися стрімко:

Машхур звільнили через публікації на підтримку ХАМАС;

Серрі розірвав усі зв’язки з клубом і натякає на судову тяганину;

Єгипетські ЗМІ звинуватили “єврейське лобі” та “сіоністські голоси” у впливі на англійський футбол;

Клуб опинився під тиском місцевих мусульманських громад.

Ще кілька місяців тому такий сценарій здався б фантастичним. Серрі чітко дав інструкцію: знайти англійський клуб, який грає в червоному — задля емоційного зв’язку з Мохамедом Салахом. Коли зупинилися на Дагенемі, все виглядало як любов з першого погляду. У клубі вірили, що зможуть злетіти на хвилі єгипетського футбольного ренесансу.

“Подивіться, як розквітає єгипетський футбол: Салах залишається в Ліверпулі, Мармуш переїжджає в Манчестер Сіті”, — радів тоді Голл, будуючи плани на світле майбутнє.

Втім, реакція старих фанатів клубу, заснованого ще 1881 року, була стриманою. Багатьох насторожило зізнання Серрі: “У мене, якщо чесно, не так уже й багато грошей”. Проте Машхур запевняла: “Наша довгострокова мета — Прем’єр-ліга. Це і є мрія”.

Та вже за лічені години все почало розсипатися. Журналіст Девід Коллір назвав появу Машхур у клубі ганьбою у дописі на X, вказавши на її стару публікацію, де вона "повністю розуміє ХАМАС та події 7 жовтня — звинувачуючи в усьому Ізраїль". "50 років моєї підтримки клуба — на цьому все", — додав він.

Пост, який Машхур опублікувала в Instagram 30 жовтня 2023 року (і згодом видалила), викликав хвилю обурення. У ньому вона написала: "Я не засуджую ХАМАС. Самооборона — це не тероризм… Палестина буде вільною". Машхур — популярна блогерка, яка регулярно висвітлює АПЛ, але цього разу вона опинилася в центрі зовсім іншої уваги.

Дописи про неї з’явилися у відповідь на меми про телеведучого Пірса Моргана, який у своїх ефірах часто ставив запитання “Чи засуджуєте ви ХАМАС?”. Машхур відреагувала публікацією, де прямо заявила: “Я не засуджую ХАМАС, а засуджую брутальну окупацію, апартеїд, порушення міжнародного права та незаконні поселення, що спричинили цей геноцид”. У ще одному відео вона припустила, що атака 7 жовтня могла бути вигідною ізраїльському уряду на тлі внутрішніх протестів проти Нетаньягу.

З футбольного скандалу — в дипломатичний

На місцевому рівні реакція була жорсткою. Депутатка від лейбористів Маргарет Маллейн вимагала негайної зустрічі з керівництвом клубу через "надзвичайно тривожну" ситуацію. А петиція на Change.org із вимогою звільнити Машхур швидко набрала оберти — її дописи називали виправданням тероризму та порушенням цінностей клубу.

У четвер Дагенем офіційно оголосив про негайне звільнення Машхур.

Та на цьому історія не закінчилася. В Єгипті рішення сприйняли з обуренням. Серрі виступив на захист Машхур і засудив її звільнення. У відео, яке він виклав незабаром після скандалу, поряд з ним сиділа розчулена Машхур. "Це неприйнятно… Мене про це не попередили, і я мовчати не збираюся", — заявив він.

"Я прошу вас: не йдіть завтра на матч", — додав Серрі, пообіцявши особисто компенсувати вартість квитків. "Ми повністю відкидаємо дії клубу…".

Наступного дня він пішов з клубу, порвавши всі зв’язки. "Ми не торгуємо принципами", — сказав Серрі, анонсувавши юридичні кроки проти Дагенема.

Але наслідки виходять далеко за межі одного клубу. Подія загрожує перерости в дипломатичну кризу між Британією та Єгиптом. У самому Каїрі це стало топ-новиною. Ведучий Ібрагім Абдель Гавад заявив у соцмережах: "Британія говорить про захист прав людей і тварин, але ситуація з Сальмою Машхур показує: Захід діє за подвійними стандартами та з упередженнями щодо тих, хто має іншу думку".

Єгипетський журналіст розповів The Telegraph, що ця історія "насипала солі на рани" — адже багато єгиптян вважають англійський футбол проізраїльським. Призначення Машхур, за його словами, сприймалося як прогресивний крок — вона вже мала репутацію майбутньої зірки арабських медіа. Та її швидке звільнення перетворило надію на глибоке розчарування.

Медіа Al-Masry Al-Youm та Cairo 24 вдарили у відповідь, назвавши Колліра "сіоністським провокатором", і поклали провину за звільнення Машхур на "єврейське лобі". Cairo 24 прямо заявило: "Вплив проізраїльських голосів на британський футбол — незаперечний", вказавши на політичний тиск з боку єврейських громад Ілфорда та Редбріджа, що, мовляв, і стало вирішальним чинником у ситуації.

Мусульманські громади чинять тиск на клуб

Сальма Машхур і її бізнес-партнер Ахмед Серрі ніколи не приховували підтримки Палестини. Серрі, засновник популярної єгипетської футбольної сторінки Erza3, неодноразово публікував фото з капітанською пов’язкою у кольорах Палестини. Він навіть критикував Мохамеда Салаха за надто обережну позицію щодо Гази. "Але це ще не всі наслідки", — зауважив один із провідних голосів єгипетських медіа. "Поки зростає обурення в Єгипті, а про-палестинські голоси стають дедалі гучнішими, тиск на Дагенем і Редбридж — і весь британський футбол — щодо чіткого ставлення до політичних висловлювань лише посилюється".

Ситуацію ускладнює і тиск з боку місцевих мусульманських громад. У неділю стало відомо, що мечеть Дарул Іхсаан у Баркінгу надіслала клубу офіційну скаргу: "Ми глибоко розчаровані звісткою про звільнення… особливо з огляду на тиск з боку гучних антиарабських груп".

"Расистські голоси не представляють різноманітну і яскраву спільноту Дагенема", — підкреслили в мечеті. "Клуб має змінити курс".

Арабська експансія

Ситуація переросла у токсичну. Клубні соцмережі стали полем битви: підписники росли шаленими темпами — з 13 тисяч до понад 300 тисяч лише за два дні. Але це принесло не стільки популярність, скільки ворожнечу. Частина нових фанів проголосила “Дагенем — тепер арабський клуб”, що викликало обурення серед місцевих уболівальників. “В нас маленький, який бореться за виживання, і втратили можливість вільно спілкуватися”, — сказав один із фанатів на форумі.

“Я більше не впізнаю свій клуб”, — з гіркотою зізналася одна з єврейських уболівальниць, вимагаючи повернення коштів за придбаний VIP-квиток. Інший фанат порівняв виступ нового власника з поведінкою гравця у FIFA, для якого футбольний клуб — просто віртуальна забавка. Атмосфера навколо Дагенема сягнула такої напруги, що навіть головний тренер Льюїс Янг, брат Ешлі Янга, вирішив тимчасово відсторонитися та зосередитись на футболі.

“Здавалося, це все — просто гучна медійна вистава, — написав ще один уболівальник. — У Серрі не було грошей, але були амбіції, що не мали нічого спільного з реальністю. І все завершилося гірше, ніж можна було уявити”

Для вболівальників це був тиждень, що викликав більше запитань, ніж відповідей. Багато хто звинувачує в усьому голову правління Дена Голла. "Схоже, сьогодні біля офісу клуба планується про-палестинський протест", — написав фан-акаунт Once a Dagger. "Дякуємо, Ден Холл, за те, що втягнули клуб у цей бардак".

Промінь світла з’явився хіба що на полі. Після затяжної серії невдач Дагенем переміг та продовжив боротьбу за виживання. Але навіть три очки у Великодній вікенд не здатні приховати безпрецедентний, справді святотатський хаос на Вікторія Роуд.

The Telegraph та The Athletic.