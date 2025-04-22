Англія

Стан справ фахівця на чолі "шпор" знаходиться у хиткому положенні.

Керівництво Тоттенгема не впевнене, що залишить Анже Постекоглу на посаді головного тренера навіть у випадку перемоги в Лізі Європи. Про це повідомив журналіст GiveMeSport Бен Джейкобс.

"Шпори" переживають свій найгірший сезон в історії АПЛ, перебуваючи на 16-му місці за п’ять турів до фінішу. Шанс потрапити в єврокубки залишається лише через успіх у Лізі Європи — в півфіналі на лондонців чекає зустріч із норвезьким Буде/Глімт.

За інформацією джерела, попри чвертьфінальну перемогу та перспективу здобути перший трофей за 17 років, доля австралійського тренера у Північному Лондоні залишається невизначеною. Джейкобс наголошує, що навіть виграш другого за престижем єврокубка "не гарантує" йому збереження посади.

Поточна статистика Тоттенгема на чолі з Анже Постекоглу в Премʼєр-лізі — 33 матчі, 11 перемог, 4 нічиї та 18 поразок. Наступного туру "шпори" вирушить у гості до Ліверпуля, який може достроково оформити чемпіонство.

Заради справедливості, протягом поточному сезону Анже Постекоглу зустрічався з величезною кількістю травм ключових гравців першої команди на всіх позиція (нерідко навіть одночасно), але відмовлятися від своєї філософії атакуючого футболу керманич Тоттенгема не відмовлявся навіть з залученням молодих виконаків із U-21.