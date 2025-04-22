Англія

Бірмінгемці узгоджують особистий контракт із півзахисником Русенборга — залишилося домовитись із клубом.

Англійська Астон Вілла перебуває на фінальній стадії переговорів щодо підписання 18-річного норвезького центрального півзахисника Сверре Нюпана.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони майже узгодили умови особистого контракту.

Тепер бірмінгемці зосереджені на перемовинах із Русенборгом щодо трансферної суми. В клубі впевнені, що угоду буде завершено найближчим часом.

Нюпан вважається одним із найперспективніших молодих футболістів Норвегії та вже привернув увагу низки європейських команд.

Всього за першу команду Русенборга Сверре Нюпан провів 63 матчі, в яких він забив 14 голів та віддав 11 асистів.