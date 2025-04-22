Англія

Бразильський воротар може залишити Манчестер Сіті.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон може покинути клуб цього літа. Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, бразилець разом із новим агентом — легендарним воротарем Жуліо Сезаром — вивчає варіанти продовження кар'єри.

Пріоритетним напрямком для 31-річного Едерсона є Саудівська Аравія. Перемовини вже розпочалися, хоча його чинний контракт із Ман Сіті діє до 2026 року.

У разі трансферу Манчестер Сіті розглядає на заміну бразильця 25-річного голкіпера Порту Діогу Кошту. За інформацією джерела, попередні переговори з португальцем наразі тривають.

У поточному сезоні Едерсон провів за "містян" 33 матчі, в яких пропустив 47 голів, 9 разів відстояв "на нуль" та віддав 4 асисти.