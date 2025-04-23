Англія

"Пенсіонери" шукають нового центрфорварда перед Клубним чемпіонатом світу.

Челсі активно працює над підсиленням атакувальної лінії та зробив пошук нападника одним із головних пріоритетів на літнє трансферне вікно, особливо з огляду на майбутній Клубний чемпіонат світу.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, серед потенційних цілей "пенсіонерів" — Ліам Делап із Іпсвіча, Беньямін Шешко з Лейпцига, а також Юго Екітіке з Айнтрахта.

Зазначається, що у лондонському клубі також не виключають варіант із нападником Спортінга Віктором Дьокерешем.

У той же час, за інформацією джерела, чутки про можливий перехід Рафаеля Леау з Мілана не відповідають дійсності — в Челсі не планують вести перемовини щодо підписання португальця.