"Пенсіонери" шукають нового центрфорварда перед Клубним чемпіонатом світу.
Ліам Делап, Getty Images
23 квітня 2025, 21:05
Челсі активно працює над підсиленням атакувальної лінії та зробив пошук нападника одним із головних пріоритетів на літнє трансферне вікно, особливо з огляду на майбутній Клубний чемпіонат світу.
Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, серед потенційних цілей "пенсіонерів" — Ліам Делап із Іпсвіча, Беньямін Шешко з Лейпцига, а також Юго Екітіке з Айнтрахта.
Зазначається, що у лондонському клубі також не виключають варіант із нападником Спортінга Віктором Дьокерешем.
У той же час, за інформацією джерела, чутки про можливий перехід Рафаеля Леау з Мілана не відповідають дійсності — в Челсі не планують вести перемовини щодо підписання португальця.