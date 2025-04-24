Англія

"Шпори" хочуть повернути аргентинського наставника.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно — один із кандидатів на заміну Анге Постекоглу в Тоттенгемі.

"Шпори" проводять провальний сезон у Прем'єр-лізі під керівництвом австралійця, і тому вже влітку в клубі можуть зважитися на тренерську перестановку. За повідомленнями TBR Football, замінити Постекоглу може Почеттіно, який успішно очолював команду у відносно недавньому минулому.

З вересня минулого року аргентинець обіймає посаду керманича збірної США. Спеціаліст готує "зірково-смугастих" до домашнього чемпіонату світу 2026 року, його контракт розрахований до закінчення мундіалю.

Раніше Почеттіно зізнався, що хоче повернутися в Тоттенгем.