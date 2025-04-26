Англія

Завершилися матчі чемпіонату Англії в слоті 17:00.

У рамках 34-го туру АПЛ відбулися чотири поєдинки. Брайтон вирвав перемогу у Вест Гема на останніх хвилинах, забивши два голи. Іпсвіч офіційно вилетів у Чемпіоншип, Фулгем у компенсований час обіграв Саутгемптон, а Вулвергемптон розібрався з Лестером.

Брайтон — Вест Гем 3:2

Голи: Аярі, 13, Мітома, 89, Балеба, 90+3 - Кудус, 49, Соучек, 83

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Данк, Балеба, Еступіньян — Аярі, Гіншелвуд (Груда, 82) — Марч (Мітома, 62), О'Райлі (Александер Гомес Амарілья, 82), Адінгра (Мінте, 62) — Велбек

Вест Гем: Ареола — Тодібо, Мавропанос, Кілман — Ван-Біссака, Ворд-Праус (Фюллькруг, 46), Соучек, Пакета, Палмьєрі (Цоуфал, 86) — Боуен, Кудус

Попередження: Гіншелвуд — Мавропаноc.

Вулвергемптон - Лестер 3:0

Голи: Кунья, 33, Странд Ларсен, 56, Гомеш, 85

Вулвергемптон: Са — Доерті (Буено, 84), Агбаду, Тоті — Семеду (Форбс, 89), Гомес, Андре (Бельгард, 84), Аїт-Нурі (Гомеш, 77) — Мунетсі, Кунья (Гедеш, 89) — Странд Ларсен (Са, 77)

Лестер: Германсен — Перейра (Джастін, 46), Фас, Коуді, Томас — Ндіді, Сумаре (Скіпп, 46) — Буонанотте (Макатір, 46), Ель-Ханнус, Декордова-Рід — Варді

Попередження: Тоті — Фас, Макатір, Ндіді, Скіпп.

Саутгемптон — Фулгем 1:2

Голи: Стівенс, 14 -, 72 - Сессеньйон, 90+2,

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Вокер-Пітерс, Даунс, Угочукву, Меннінг — Сулемана (Діблінг, 78), Фернандеш (Брі, 86) — Стюарт (Арчер, 66)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Берге (Лукич, 46), Перейра (Траоре, 46) — Вілліан (Сміт-Роу, 66), Вілсон (Керні, 86), Івобі (Вінісіус, 86) — Хіменес

Попередження: Сулемана — Хіменес.

Ньюкасл Юнайтед — Іпсвіч 3:0

Голи: Ісак, 45+4 (пен), Берн, 56, Осула, 80

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер (Ботман, 83), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Віллок (Гордон, 68) — Мерфі (Майлі, 68), Ісак (Вілсон, 77), Барнс (Осула, 77)

Іпсвіч: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Грівз — Джонсон, Морсі, Тейлор (Луонго, 86), Кларк (Годфрі, 41) — Енсісо (Чаплін, 71) — Делап (Гірст, 71)

Попередження: Берн — Джонсон, Делап, Грівз

Вилучення: Джонсон, 37.