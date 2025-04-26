Англія

Гості здобули непросту перемогу.

У рамках 45-го туру Чемпіоншипа Плімут вирушив у гості до Престона.

Гості вийшли вперед на 14-й хвилині гри зусиллями Бунду, а потім подвоїли перевагу на 75-й хвилині: Райт забив із передачі Максима Таловєрова.

Під кінець зустрічі Ріс у господарів відквитав один м'яч, але перемога дісталася Плімуту.

Незважаючи на три очки, за тур до кінця чемпіонату, у Плімута залишилися лише гіпотетичні шанси залишитися в Чемпіоншипі через погану різницю забитих і пропущених голів.

Престон — Плімут 1:2

Голи: Ріс, 90 — Бунду, 14, Райт, 75 (асист Таловєрова).