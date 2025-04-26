Гості здобули непросту перемогу.
Максим Таловєров, Getty Images
26 квітня 2025, 19:39
У рамках 45-го туру Чемпіоншипа Плімут вирушив у гості до Престона.
Гості вийшли вперед на 14-й хвилині гри зусиллями Бунду, а потім подвоїли перевагу на 75-й хвилині: Райт забив із передачі Максима Таловєрова.
Під кінець зустрічі Ріс у господарів відквитав один м'яч, але перемога дісталася Плімуту.
Незважаючи на три очки, за тур до кінця чемпіонату, у Плімута залишилися лише гіпотетичні шанси залишитися в Чемпіоншипі через погану різницю забитих і пропущених голів.
Престон — Плімут 1:2
Голи: Ріс, 90 — Бунду, 14, Райт, 75 (асист Таловєрова).