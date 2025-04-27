У рамках півфінального матчу Кубка Англії-2024/25 Ноттінгем Форест зустрінеться з Манчестер Сіті. Велика битва відбудеться 27 квітня на легендарному Вемблі, а на кону — місце у фіналі проти Крістал Пелес.

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ноттінгем Форест пробивався до цієї стадії справжніми нервовими трилерами: команда Нуну Ешпіріту Санту виграла три серії пенальті поспіль — проти Іпсвіча, Ексетера та Брайтона. Таким чином, Форест став першою командою в історії Кубка Англії, яка виграла три серії пенальті в одному розіграші. Досвід нервового напруження може стати їхньою великою перевагою у цю неділю.

Для Ноттінгема це лише 13-та поява у півфіналі Кубка Англії і перша з сезону-1990/91, коли під керівництвом легендарного Браяна Клафа вони поступилися Тоттенгему у фіналі. Відтоді на Вемблі "лісники" грали лише один раз — у фіналі плей-оф Чемпіоншипу 2022 року, де здолали Гаддерсфілд. Нині на них чекає випробування значно вищого рівня — проти команди, для якої цей Кубок Англії є єдиною можливостю завершити кризовий сезон із виграним трофеєм.

Манчестер Сіті продовжує писати свою історію під орудою Пепа Гвардіоли. "Містяни" прагнуть втретє поспіль вийти до фіналу Кубка Англії — такого досягнення їм ще ніколи не вдавалося. У шляху до півфіналу Сіті впевнено розібрався із Солфордом, пройшов Лейтон Орієнт, Плімут, а в чвертьфіналі вирвав вольову перемогу над Борнмутом (2:1).

Це буде сьомий поспіль півфінал Кубка Англії для Манчестер Сіті, і у трьох із шести попередніх спроб вони здобували путівку у фінал. Попри певні кадрові втрати — зокрема, через пошкодження не зіграють Едерсон, Джон Стоунз, Ерлінг Голанд, Родрі та Натан Аке — команда залишається грізною силою. Кевін Де Брюйне, який за час виступів у Кубку Англії забив 10 голів і віддав 18 асистів, прагне ще раз залишити свій слід на Вемблі — можливо, ще не востаннє.