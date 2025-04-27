Football.ua представляє прев'ю матчу Кубка Англії, який пройде 27 квітня та розпочнеться о 18:30.
Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті, Getty Images
27 квітня 2025, 07:30
У рамках півфінального матчу Кубка Англії-2024/25 Ноттінгем Форест зустрінеться з Манчестер Сіті. Велика битва відбудеться 27 квітня на легендарному Вемблі, а на кону — місце у фіналі проти Крістал Пелес.
НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ноттінгем Форест пробивався до цієї стадії справжніми нервовими трилерами: команда Нуну Ешпіріту Санту виграла три серії пенальті поспіль — проти Іпсвіча, Ексетера та Брайтона. Таким чином, Форест став першою командою в історії Кубка Англії, яка виграла три серії пенальті в одному розіграші. Досвід нервового напруження може стати їхньою великою перевагою у цю неділю.
Для Ноттінгема це лише 13-та поява у півфіналі Кубка Англії і перша з сезону-1990/91, коли під керівництвом легендарного Браяна Клафа вони поступилися Тоттенгему у фіналі. Відтоді на Вемблі "лісники" грали лише один раз — у фіналі плей-оф Чемпіоншипу 2022 року, де здолали Гаддерсфілд. Нині на них чекає випробування значно вищого рівня — проти команди, для якої цей Кубок Англії є єдиною можливостю завершити кризовий сезон із виграним трофеєм.
Манчестер Сіті продовжує писати свою історію під орудою Пепа Гвардіоли. "Містяни" прагнуть втретє поспіль вийти до фіналу Кубка Англії — такого досягнення їм ще ніколи не вдавалося. У шляху до півфіналу Сіті впевнено розібрався із Солфордом, пройшов Лейтон Орієнт, Плімут, а в чвертьфіналі вирвав вольову перемогу над Борнмутом (2:1).
Це буде сьомий поспіль півфінал Кубка Англії для Манчестер Сіті, і у трьох із шести попередніх спроб вони здобували путівку у фінал. Попри певні кадрові втрати — зокрема, через пошкодження не зіграють Едерсон, Джон Стоунз, Ерлінг Голанд, Родрі та Натан Аке — команда залишається грізною силою. Кевін Де Брюйне, який за час виступів у Кубку Англії забив 10 голів і віддав 18 асистів, прагне ще раз залишити свій слід на Вемблі — можливо, ще не востаннє.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 4,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70. На те, що "містяни" потраплять до фіналу пропонується 1,37, а "лісники" — 3,05.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Тоффоло — Домінгес, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Ортега — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Бернарду Сілва, Ковачич, Гюндоган — Доку, Де Брюйне, Мармуш
Не зіграють: ... — Родрі, Голанд, Едерсон, Аке, Стоунз
Під питанням: ... — ...
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