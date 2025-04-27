Англія

Фантастичний прогрес.

В рамках 45-го туру англійської Ліги 1, Рексем розбив Чарльтон із рахунком 3:0 та завдяки цій перемозі достроково забезпечив собі підвищення у Чемпіоншип на наступний сезон.

Таким чином, валлійський клуб став першим в історії, хто три рази поспіль підвищувався у класі в п'яти вищих дивізіонах англійського футболу: підвищення до Ліги 2 сезон-2022/23, підвищення до Ліги 1 сезон-2023/24 та вихід до Чемпіоншипу в сезоні-2024/25.

"Дракони" після 45 зіграних матчів впевнено посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 89 очок. За тур до кінця чемпіонату, вони випереджають найближчого переслідувача на п'ять очок.

Нагадаємо, що співвласником Рексема є відомий голлівудський актор Раян Рейнольдс.