Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Манчестер Юнайтед.

Борнмут та Манчестер Юнайтед зіграють у тридцять четвертому турі англійської Прем'єр-ліги на Віталіті.

Андоні Іраола, після нічиєї проти лондонського Крістал Пелес (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців з Іллею Забарним у центрі оборони.

Рубен Аморім, на тлі поразки від Вулвергемптона (0:1), використав із перших хвилин Йоро та Шоу до трійки центральних захисників, тоді як Бруну Фернандеш повернеться на позицію під нападником.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Гюйсен, Забарний, Керкез — Скотт, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Кук, Сенесі, Брукс, Таверньєр, Солер, Джеббісон, Араухо, Гілл.



Манчестер Юнайтед: Онана — Шоу, Магвайр, Йоро — Мазрауї, Мейну, Каземіро, Доргу — Гарначо, Гойлунн, Фернандеш.

Запасні: Гітон, Амасс, Еванс, Фредріксон, Лінделеф, Еріксен, Маунт, Угарте, Обі.



Гра Борнмут — Манчестер Юнайтед почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.