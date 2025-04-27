Англія
27 квітня 2025, 17:59
Гойлунн урятував Манчестер Юнайтед від поразки Борнмуту із Забарним
Команда Андоні Іраоли заключні пів години зустрічі проводила в меншості.
Борнмут — Манчестер Юнайтед, Getty Images
27 квітня 2025, 17:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Семеньйо, 23 — Гойлунн, 90+8
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Гюйсен, Забарний, Керкез — Скотт (Кук, 72), Адамс — Семеньйо (Сенесі, 85), Клюйверт (Таверньєр, 72), Уаттара (Джеббісон, 90+8) — Еванілсон.
Манчестер Юнайтед: Онана — Шоу, Магвайр (Лінделеф, 66), Йоро — Мазрауї (Обі, 75), Мейну (Маунт, 65), Каземіро (Угарте, 65), Доргу (Еріксен, 90) — Гарначо, Гойлунн, Фернандеш.
Попередження: Адамс, Гюйсен, Клюйверт, Сміт — Доргу, Шоу
На 68-й хвилині був вилучений Еванілсон Барбоза (Борнмут) (грубе порушення).