Англія

Захисник зазначив, як складно замінити Юргена Клоппа.

Капітан Ліверпуля Віржил ван Дейк розповів, що думає про головного тренера команди Арне Слота.

Нідерландський наставник привів "червоних" до чемпіонства в Прем'єр-лізі у своєму першому сезоні після переїзду в Англію. Минулого літа Слот змінив Юргена Клоппа, який вирішив піти за власним бажанням.

"Замінити Юргена — дуже непросте завдання. Наш тренер і його штаб пішли своїм шляхом і досягли успіху. Слот безумовно заслуговує всіляких похвал", — сказав ван Дейк.

У неділю Ліверпуль гарантував собі титул за чотири тури до фінішу, здолавши Тоттенгем (5:1). Відрив від Арсеналу, що йде другим, — 15 очок.