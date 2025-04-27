Англія

Команда Арне Слота достроково виграла АПЛ.

В матчі 34-го туру АПЛ Ліверпуль на Енфілді переміг Тоттенгем з рахунком 5:1. Таким чином, команда Арне Слота стала недосяжною для конкурентів та за чотири тури до завершення АПЛ достроково оформила чемпіонство.

Ліверпуль 20-й раз виграв чемпіонат Англії. Востаннє мерсисайдці перемагали в АПЛ в сезоні-2019/20 під керівництвом Юргена Клоппа. Загалом в епоху АПЛ це другий трофей для "червоних".

Минулого року німця на посаді головного тренера змінив 46-річний Арне Слот, який до цього працював у Феєнорді.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця Ліверпуль перепідписав контракти із лідерами команди — Мохамедом Салахом та Вірджилем ван Дейком.