Французький центрбек наразі не дає конкретних відповідей щодо нового контракту.
Ібраїма Конате, Getty Images
28 квітня 2025, 17:20
Центральний захисник Ібраїма Конате прокоментував своє майбутнє у складі Ліверпуля на тлі розмов про можливе продовження співпраці з клубом.
"Нова угода? Це розмова з клубом, а там побачимо", — цитує слова Конате журналіст Фабріціо Романо.
Поточна угода 25-річного француза з Ліверпулем спливає влітку 2026 року.
У поточному сезоні Конате провів 39 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.