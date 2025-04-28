Англія

Французький центрбек наразі не дає конкретних відповідей щодо нового контракту.

Центральний захисник Ібраїма Конате прокоментував своє майбутнє у складі Ліверпуля на тлі розмов про можливе продовження співпраці з клубом.

"Нова угода? Це розмова з клубом, а там побачимо", — цитує слова Конате журналіст Фабріціо Романо.

Поточна угода 25-річного француза з Ліверпулем спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні Конате провів 39 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.