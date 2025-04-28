Англія

Бразильський форвард зацікавлений у переході до англійського клубу.

Манчестер Юнайтед активно працює над завершенням угоди щодо трансферу нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, план із підписання 25-річного бразильця був затверджений ще тиждень тому.

Наразі сторони ведуть переговори щодо фінальних деталей контракту. Кунья, зі свого боку, зацікавлений у приєднанні до проєкту "червоних дияволів".

У поточному сезоні Матеус Кунья провів за Вулвергемптон 32 матчі, в яких він забив 17 голів та віддав 6 результативних передач.