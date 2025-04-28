Бразильський форвард зацікавлений у переході до англійського клубу.
Матеус Кунья, Getty Images
28 квітня 2025, 17:55
Манчестер Юнайтед активно працює над завершенням угоди щодо трансферу нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, план із підписання 25-річного бразильця був затверджений ще тиждень тому.
Наразі сторони ведуть переговори щодо фінальних деталей контракту. Кунья, зі свого боку, зацікавлений у приєднанні до проєкту "червоних дияволів".
У поточному сезоні Матеус Кунья провів за Вулвергемптон 32 матчі, в яких він забив 17 голів та віддав 6 результативних передач.