Англія

Француз з дитинства за Арсенал.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вільям Саліба заявив, що з дитинства мріяв грати за "канонірів". Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я ріс на грі Анрі. Частіше дивився окремі відео, ніж повні матчі, бо в нас не показували Прем'єр-лігу. Іноді мені щастило, і вдавалося подивитися ігри Арсеналу в Лізі чемпіонів. З цього-то все і почалося — з Анрі та відео. Ось тоді я і полюбив цей клуб. Я й подумати не міг, що коли-небудь буду грати за Арсенал, але так часом складається доля.

Я хочу вигравати титули. Поки що все йде добре, але єдине, чого не вистачає — це трофеї. Хочу виграти кілька великих титулів. Саме завдяки їм люди пам'ятатимуть тебе навіть через 20 років", — заявив Саліба.

Цього сезону Вільям Саліба відіграв за Арсенал 46 матчів та забив 2 голи.