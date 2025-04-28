Голова глобального футбольного напрямку в системі Ред Булл Юрген Клопп, який після завершення минулого сезону залишив посаду головного тренера Ліверпуля, привітав свою колишню команду з перемогою в англійській Прем'єр-лізі. 

Німецький фахівець поділився теплими словами у соцмережах.

"Дуже вдячний за минуле, неймовірно щасливий за сьогодення, надзвичайно позитивно налаштований щодо майбутнього! Вітаю — YNWA. Дякую, друзі", — написав Юрген Клопп в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, за підсумками 34-го туру АПЛ проти Тоттенгема (5:1) підопічні Арне Слота достроково гарантували собі чемпіонство.