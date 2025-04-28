Німецький тренер залишив емоційне послання клубу та вболівальникам.
Юрген Клопп, Getty Images
28 квітня 2025, 20:20
Голова глобального футбольного напрямку в системі Ред Булл Юрген Клопп, який після завершення минулого сезону залишив посаду головного тренера Ліверпуля, привітав свою колишню команду з перемогою в англійській Прем'єр-лізі.
Німецький фахівець поділився теплими словами у соцмережах.
"Дуже вдячний за минуле, неймовірно щасливий за сьогодення, надзвичайно позитивно налаштований щодо майбутнього! Вітаю — YNWA. Дякую, друзі", — написав Юрген Клопп в Instagram.
Нагадаємо, за підсумками 34-го туру АПЛ проти Тоттенгема (5:1) підопічні Арне Слота достроково гарантували собі чемпіонство.