Англія

Нападник Астон Вілли отримав травму стегна та зосередиться на відновленні до червневих матчів збірної Англії.

Лівий вінгер Астон Вілли Маркус Рашфорд, який перебуває в оренді з Манчестер Юнайтед, ймовірно, більше не зіграє за свою команду в поточному сезоні через травму задньої поверхні стегна.

За інформацією The Athletic, операція гравцю не знадобиться, але його участь у матчах цього сезону залишається під великим питанням.

Основною метою 27-річного англійця тепер є відновлення до червневих матчів збірної Англії. Рішення про повернення на поле залежатиме від темпів його реабілітації.

Маркус Рашфорд приєднався до Астон Вілли в січні цього року, відтоді провів 17 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.