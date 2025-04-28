Англія

Клуб відзначить 20-й чемпіонський титул у Прем'єр-лізі святковим парадом містом.

Ліверпуль офіційно підтвердив проведення переможної ходи в місті у понеділок, 26 травня, після здобуття 20-го титулу чемпіона Англії.

Лідер міської ради Ліверпуля, радник Ліам Робінсон, запросив клуб відсвяткувати тріумф парадом, і "червоні" прийняли це запрошення.

Святковий маршрут довжиною 15 кілометрів розпочнеться о 14:30 за британським часом від Allerton Maze на півдні міста і пройде через Queens Drive, Mill Bank, West Derby Road, Islington, Leeds Street та The Strand, завершившись на Blundell Street. Очікується, що хода триватиме від трьох до п’яти годин.

"Ми раді офіційно запросити Ліверпуль пройти парадом містом 26 травня. Переможна хода Ліверпуля – це більше, ніж футбол: це свято гордості, пристрасті та духу нашої спільноти, – сказав радник Робінсон. – Попереду незабутній вікенд, під час якого ми віддамо належне команді за її видатні досягнення."

Організатори закликають уболівальників рівномірно розподілятися вздовж усього маршруту та заздалегідь планувати свої подорожі, адже в місті також проходитиме великий музичний фестиваль Radio 1 Big Weekend. Використання піротехніки та фаєрів буде суворо заборонено задля безпеки всіх присутніх.