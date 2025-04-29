Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував здобуття чемпіонського титулу.

Ліверпуль, після перемоги над лондонським Тоттенгемом у домашньому матчі тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги, достроково став чемпіоном країни.

Із цього приводу аргентинський центральний півзахисник Алексіс Мак Аллістер зробив звернення до всіх уболівальників "червоних".

"Я ніколи не забуваю, звідки я родом. Із родини, яка навчила мене цінувати важку працю, із мрій, народжених з ірландським прізвищем і справді аргентинським серцем.

І сьогодні, у Ліверпулі, моє життя пише незабутню главу.

Коли я приєднався до цього клубу, я знав, що це особливе місце. Але те, що я пережив за цей рік, вийшло за межі всього, що я міг собі уявити.

Кожне тренування, кожен матч, кожен раз, коли я виходив на поле на Енфілді... я відчував вагу цієї футболки і пристрасть унікальної фан-бази.

Це вимагало важкої праці, відданості, віддачі всього себе в кожну мить. Тому що носити цю футболку не кожному дано... і тому що я мріяв про це з дитинства.

Сьогодні підняти трофей Прем'єр-ліги з Ліверпулем — це мрія, яка здійснилась. Мрія, яка зародилась багато років тому, а сьогодні стає реальністю.

Дякую моїй родині, яка завжди була поруч. Дякую клубу за те, що вірив у мене. Дякую футболу за те, що дав мені так багато. І дякую всім вам за те, що зробили його вічним.

Це — Ліверпуль. Це те, що означає бути чемпіоном", — заявив аргентинський виконавець.

Мак Аллістер у цьому сезоні провів 47 матчів, забив сім голів та віддав п’ять гольових передач.