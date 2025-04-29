Англія

Шведський форвард не дав згоди на перехід, боротьба за його підписання триває.

Потенційний перехід нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша до Манчестер Юнайтед залишається під величезним питанням — наразі жодної угоди між сторонами не досягнуто. Про це повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, шведський форвард ще не дав "червоним дияволам" зелене світло на літній трансфер.

Водночас головний тренер Спортінга Рубен Аморім, який має досвід спільної роботи із Дьокерешем, дуже зацікавлений у переїзді 26-річного гравця, і це не є таємницею.

Раніше повідомлялось про проведення конкретних переговорів, однак Дьокереш залишається у полі зору й інших європейських топ-клубів. Перегони за нападника тривають.

У поточному сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг 48 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 52 голи та віддав 12 результативних передач.