Англія

Лондонці хочуть підписати атакуючого хавбека Астон Вілли — клуб може бути змушений продати гравця.

Атакувальний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс потрапив у сферу інтересів Челсі.

Як повідомляє The Independent, "пенсіонери" планують оновлення атаки й розглядають 22-річного англійця як варіант для посилення креативу в завершальній третині поля.

Попри те, що Роджерс вважається важливою частиною довгострокових планів Астон Вілли, фінансовий тиск з боку АПЛ може змусити клуб до продажу. Наразі витрати на зарплати перевищують 90% від доходу клубу, і без участі в єврокубках наступного сезону бірмінгемцям доведеться розглядати продаж навіть ключових виконавців.

У Челсі цю ситуацію уважно відстежують і вже готують офіційну пропозицію щодо Роджерса, який у поточному сезоні провів 33 матчі, забив 8 м’ячів і віддав 8 асистів.