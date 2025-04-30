Англія

Несподіваний ривок у кар’єрі можливий для гравця.

Бразильський центральний півзахисник Габріель Сара знайомий з англійським футболом, оскільки свого часу в 2022 році Норвіч виклав за нього Сан-Паулу 10,5 млн євро.

Однак "канарки" зрештою так і не здійснили ривок назад до "елітного" дивізіону з Чемпіоншипу, тож минулого літа продали 25-річного футболіста до турецького Галатасарая за 18 млн євро.

Футболіст у Суперлізі за цей рік став ключовим виконавцем із 41 матчем, двома голами та вісьмома гольовими передачами, тому закономірно постало питання щодо подальшого розвитку його кар’єри в уже не юному віці.

ЗМІ при цьому мають геть не тривіальний варіант, називаючи англійський Манчестер Сіті серед претендентів на футболіста.

Повідомляється, що "містяни" вже провели попередні перемовини з представниками гравця.

Сару наразі оцінюють у 22 млн євро.