Плеймейкер "шпор" висловився про критику на адресу наставника своєї команди.
Анже Постекоглу та Джеймс Меддісон, Getty Images
30 квітня 2025, 18:22
Атакуючий півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон став на захист головного тренера своєї команди Анже Постекоглу, чия робота останнім часом активно обговорюється у ЗМІ через нестабільні та незадовільні результати команди в АПЛ.
"Ми на 100% підтримуємо нашого тренера. Я вважаю, що він чудова людина. Він сам перший скаже вам — я чув це особисто — що ми погано виступаємо в лізі.
Але він — мій тренер, мій бос, і я дуже поважаю його", — цитує слова Меддісона журналіст Фабріціо Романо.
Зазначимо, що в АПЛ Тоттенгем йде на 16 місці після 34 турів, але основний акцент "шпор" залишається на потенційному тріумфі в Лізі Європи, де лондонці зіграють з Буде/Глімт.