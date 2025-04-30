Англія

Плеймейкер "шпор" висловився про критику на адресу наставника своєї команди.

Атакуючий півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон став на захист головного тренера своєї команди Анже Постекоглу, чия робота останнім часом активно обговорюється у ЗМІ через нестабільні та незадовільні результати команди в АПЛ.

"Ми на 100% підтримуємо нашого тренера. Я вважаю, що він чудова людина. Він сам перший скаже вам — я чув це особисто — що ми погано виступаємо в лізі.

Але він — мій тренер, мій бос, і я дуже поважаю його", — цитує слова Меддісона журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в АПЛ Тоттенгем йде на 16 місці після 34 турів, але основний акцент "шпор" залишається на потенційному тріумфі в Лізі Європи, де лондонці зіграють з Буде/Глімт.