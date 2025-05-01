Англія

Індивідуальна нагорода може дістатися й комусь із трьох інших спеціалістів.

На офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги з'явився список претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками квітня 2025 року.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з п'яти наступних керманичів:

Унаї Емері

Пеп Гвардіола

Едді Гау

Вітор Перейра

Арне Слот

Голосування триватиме до 14:00 (за київським часом) понеділка, 5 травня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Раніше переможцями в цій номінації стали Фабіан Гюрцелер (Брайтон, серпень 2024), Енцо Мареска (Челсі, вересень 2024), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест, жовтень і грудень 2024, березень 2025), Арне Слот (Ліверпуль, листопад 2024), Андоні Іраола (Борнмут, січень 2025) і Девід Моєс (Евертон, лютий 2025).