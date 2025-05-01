Англія

Індивідуальну нагороду може отримати й один із новоспечених чемпіонів.

Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги оголосив перелік із сімох претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками квітня 2025 року.

Індивідуальна нагорода дістанеться одна з наступних виконавців:

Раян Аїт-Нурі (Вулвергемптон) — п'ять матчів (5В), один гол і два асисти;

Гарві Барнс (Ньюкасл Юнайтед) — шість матчів (5В, 1П), чотири гола та два асисти;

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) — п'ять матчів (4В, 1П), два гола та один асист;

Джейкоб Мерфі (Ньюкасл Юнайтед) — шість матчів (5В, 1П), три гола та три асисти;

Морган Роджерс (Астон Вілла) — п'ять матчів (4В, 1П), один гол і чотири асисти;

Раян Сессеньйон (Фулгем) — п'ять матчів (2В, 3П), два гола та два асисти;

Йорген Странд Ларсен (Вулвергемптон) — п'ять матчів (5В), чотири гола.

Голосування триватиме до 14:00 (за Києвом) понеділка, 5 травня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, серпень 2024), Коул Палмер (Челсі, вересень 2024), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, жовтень 2024), Мохамед Салах (Ліверпуль, листопад 2024 і лютий 2025), Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед, грудень 2024), Джастін Клюйверт (Борнмут, січень 2025) і Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, березень 2025).