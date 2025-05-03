У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Емірейтс Стедіум зустрінуться місцевий лондонський Арсенал і Борнмут, який все ще має шанси потрапити до омріяних єврокубків.

СУБОТА, 3 ТРАВНЯ, 19:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Попри те, що увага "канонірів" нині повністю прикута до реваншу проти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів, сьогоднішня зустріч із "вишнями" має не менш важливе значення: перемога може практично гарантувати Арсеналу фініш у топ-5 та участь в найпрестижнішому єврокубковому турнірі в наступній кампанії. Утім, підопічні Мікеля Артети зі зрозумілих причин знову ризикують втратити очки, як це було в 13 матчах сезону, де вони не змогли втримати перевагу. Але серія з восьми ігор без поразок у чемпіонаті все ще підтримує бойовий дух лондонців.

У матчі з Борнмутом тренерський штаб Артети, найімовірніше, вдасться до часткової ротації — з огляду на близький єврокубковий поєдинок у Парижі. Один із потенційних кандидатів на старт — Олександр Зінченко, який може отримати шанс з перших хвилин на тлі травм та ротаційних рішень. Також до складу можуть повернутись Томас Парті та юний Ітан Нванері, а Мікель Меріно — автор скасованого гола в Лізі чемпіонів — продовжить шукати свій шанс із можливим та водночас вимушеним поверненням на позицію центрфорварда.

Щодо Борнмута, то команда Андоні Іраоли все ще зберігає надію на єврокубки — до зони Ліги конференцій лише сім очок. Останній поєдинок проти Манчестер Юнайтед завершився драматичною нічиєю, коли "вишні" втратили перемогу на шостій компенсованій хвилині. Це вже третя нічия в останніх чотирьох матчах — результати, що водночас і розчаровують, і залишають надії на казкове потрапляння до списку представників Англії у єврокубках.

Повернення до складу Еванілсона після знятої дискваліфікації — дуже гарна новина для гостей. До того ж очікується, що у грі з'явиться Льюїс Кук, який поступово відновлюється після ушкодження. Проте іспанському наставнику все ще не зможуть допомогти Унал та Крісті, які вилетіли до кінця сезону, а традиційна поява з перших хвилин нашого Іллі Забарного майже не ставиться під сумніви. Цікаво, що Борнмут програв усі вісім виїзних матчів проти Арсеналу, і шанс перервати цю серію буде непростим випробуванням, але зовсім не нереальним, враховуючи поточні обставини.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Тірні — Зінченко, Жоржиньо, Парті — Нванері, Меріно, Стерлінг

БОРНМУТ : Кепа — Сміт, Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон.

Не зіграють: Крісті, Сіністерра, Унал — Далот, де Лігт, Амад, Гевен, Лісандро, Зіркзе

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