Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 4 травня та розпочнеться о 16:00.

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд прийматиме Манчестер Юнайтед — обидві команди націлені на другу перемогу за тиждень.

НЕДІЛЯ, 4 ТРАВНЯ, 16:00. БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Бджоли" знову ожили наприкінці сезону. Після впевненої перемоги 2:0 над Ноттінгем Форест у четвер команда Томаса Франка вийшла на свою першу серію з двох поспіль перемог у Прем’єр-лізі з лютого. Це вже чотири матчі без поразок для Брентфорда, який піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці та всерйоз претендує на місце в єврокубках.

Ключову роль у цьому підйомі відіграють Вісса та Мбемо — разом вони вже забили 35 голів у сезоні, компенсуючи відхід Айвана Тоні. Домашній стадіон залишається справжньою фортецею для команди: 34 голи в 17 матчах — краще лише у Ліверпуля, Ман Сіті та Ньюкасла. До того ж, український півзахисник Єгор Ярмолюк останнім часом впевнено закріпився у стартовому складі і готовий допомогти команді в черговому випробуванні.

У той час як Брентфорд мріє про Європу, Манчестер Юнайтед рятується через неї. Хоч у Прем’єр-лізі "червоні дияволи" не виграють вже п’ять матчів поспіль і займають лише 14-те місце, у Лізі Європи справи пішли вгору — переконлива перемога 3:0 над Атлетіком у Більбао дозволяє мріяти про фінал.

В АПЛ усе не так райдужно: команда Рубена Аморіма має лише три очки переваги над зоною вильоту, а в гостях забиває вкрай рідко — всього 18 голів у 17 матчах. Очікується, що через щільний графік тренер дасть відпочити лідерам, тож у старті з’являться молоді гравці, серед яких — Гаррі Амасс та Чідо Обі-Мартін.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Томаса Франка. Так, на перемогу Брентфорда в основний час пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БРЕНТФОРД : Флеккен — Кайоде, Коллінз, ван ден Берг, Генрі — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Фредріксон, де Лігт, Шоу — Камасон, Угарте, Еріксен, Амасс — Мейну, Маунт — Обі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА