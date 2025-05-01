"Лісники" залишаються на шостій сходинці в АПЛ.
Нотінгем - Брентфорд, Getty Images
01 травня 2025, 23:24
У рамках 34-го туру АПЛ Ноттінгем Форест приймав Брентфорд.
"Лісники", які мітять у зону Ліги чемпіонів, несподівано поступилися у два м'ячі й розташувалися на шостій сходинці.
Зазначимо, що повний матч на полі провів українець Єгор Ярмолюк.
Ноттінгем Форест — Брентфорд 0:2
Голи: Шаде, 44, Вісса, 70
Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Сангаре, 75), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон (Авонії, 61) — Еланга, Гіббс-Вайт (Сілва, 75), Гадсон-Одої (Домінгес, 46) — Вуд
Брентфорд: Флеккен — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер (Генрі, 46) — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Єнсен, 67) — Вісса
Попередження: Гіббс-Вайт, Андерсон, Вільямс — Льюїс-Поттер, Мбемо, Нергор, Ярмолюк.